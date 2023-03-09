Під час ранкового обстрілу Херсону загинуло четверо людей

У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу загинули чотири людини, ще одна перебуває у важкому стані в лікарні. Серед іншого окупанти влучили в зупинку громадського транспорту.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, Херсонська ОДА (ОВА) та начальник пресслужби Сил оборони Херсону Дмитро Плетенчук у телемарафоні.

Російський снаряд забрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Ще уламки боєприпасу влучили в крамницю — там загинула жінка.

Один із снарядів влучив у будинок поряд із Корабельною площею, повідомив «Суспільному» керівник пресофісу ОВА Толоконніков.