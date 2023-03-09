США отримали ордер на арешт літака російської нафтової компанії «Роснефть»

Сполучені Штати отримали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії «Роснефть», його вартість — понад $25 мільйонів.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував вилучення літака на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти росії. Головний виконавчий директор «Роснефти» Ігор Сєчін, давній союзник президента росії володимира путіна, перебуває під санкціями США.

Міністерство юстиції США заявило, що від моменту запровадження санкцій літак Boeing 737-7JU американського виробництва вилітав і повертався до росії щонайменше сім разів.