Діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали титули принца та принцеси

Діти герцога та герцогині Сассекських офіційно названі принцом та принцесою. Про це йдеться на офіційному сайті королівської родини.

Відтак трирічний Арчі та однорічна Лілібет шостий та сьома в черзі на престол.

Про статус принца і принцеси стало відомо наступного дня після хрещення Лілібет. Раніше діти значилися як майстер Арчі Маунтбеттен-Віндзор та міс Лілібет Маунтбеттен-Віндзор.

Принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська не отримали титулів при народженні, оскільки були правнуками монарха. У Великій Британії, згідно з правилами 1917 року, дітям та онукам суверена давали автоматичне право на титули Його Королівської Високості, принца та принцеси.