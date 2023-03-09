У Франції Сенат проголосував за підвищення пенсійного віку до 64 років, попри масштабні протести

У Франції верхня палата парламенту проголосувала за підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це пише Reuters.

За головну статтю 7 реформи про пенсійний вік віддав голос 201 член Сенату, 115 сенаторів були проти.

Цього тижня верхня палата парламенту Франції має схвалити інші статті законопроєкту. Наступного тижня його планують передати на розгляд комітету між законодавцями Сенату та Національних зборів (нижньої палати французького парламенту). Урядовці сподіваються, що парламент схвалить пенсійні зміни до кінця березня.

Уряд Франції раніше погодився знизити пенсійний вік до 64 замість 65, як спочатку пропонувалося в проєкті закону, та погодився гарантувати мінімальну пенсію у розмірі €1 200 для всіх.