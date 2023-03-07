У Франції близько 1,4 млн страйкарів заблокували роботу транспорту та всіх НПЗ. Чого вони вимагають

У Франції близько 1,4 млн людей вийшли на найбільший за останнє десятиліття загальнонаціональний страйк, протестуючи проти пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.

Зранку у Франції припинилися постачання бензину з усіх нафтопереробних заводів, оскільки протестувальники з профспілок заблокували підʼїзди до них. У країні майже не ходить громадський транспорт і не працюють школи.

Як уточнює Reuters, страйк призвів до серйозних порушень роботи французької залізниці SNCF та транспортної мережі RATP в Парижі. Пасажири приміських поїздів були змушені покинути поїзди на вокзалі Сен-Лазар.

У конфедерації профспілок планують 260 демонстрацій по всій Франції. Це вже пʼятий поодинокий день страйків у Франції від початку січня. Профспілки вимагають відкликати законопроєкт, який підвищує пенсійний вік із 62 до 64 років до 2030 року.

Уряд раніше погодився знизити пенсійний вік до 64 замість 65, як спочатку пропонувалося в проєкті закону, та погодився гарантувати мінімальну пенсію у розмірі €1 200 для всіх.

Законопроєкт був основою передвиборчої програми Макрона, і влада не має наміру його відкликати, вважають у ВВС.

Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65.

У січні проєкт пенсійної реформи представила премʼєр-міністр Елізбет Борн. Після цього ліві партії внесли на обговорення понад 7 000 поправок до проєкту, що сповільнило його проходження в парламенті.

Наразі мета уряду — заручитися підтримкою парламенту до середини або, що найпізніше, до кінця березня.