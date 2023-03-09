Генштаб: ЗСУ вдарили по командному пункту росіян та знищили 590 окупантів за добу

Російські окупанти намагаються наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили понад 110 атак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по скупченнях росіян та їхньої військової техніки, а також вразила позицію зенітно-ракетного комплексу противника.

Ракетники й артилеристи ЗСУ вдарили по командному пункту одного з підрозділів армії рф.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 590 військових, пʼять танків, 13 бойових броньованих машин та дві артилерійські системи. Загалом в Україні вже загинули 156 120 росіян.