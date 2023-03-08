ЄС виділить ще €2 мільярди для фонду, з якого фінансується військова допомога Україні

Посли країн-членів ЄС домовилися виділити ще €2 мільярди для Європейського фонду миру. З нього фінансується військова допомога Україні.
Про це йдеться на сторінці шведського головування в ЄС у Twitter.
«Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові €2 мільярди для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — зазначили там.
- Європейський фонд миру має загальну фінансову межу €5 мільярдів на період 2021—2027 років. Річні коливання становлять від €420 мільйонів у 2021 році до €1,132 мільярда в 2027 році. Внески держав-членів визначаються на основі ключа розподілу валового національного доходу.