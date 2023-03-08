Німеччина передала Україні ще дві зенітні установки Gepard

Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння. До нього увійшли ще дві зенітні самохідні установки Gepard.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Таким чином загалом Німеччина передала Україні вже 34 такі установки та 6 тисяч боєприпасів до них.

Також німецький уряд передав ще два автомобілі для прикордонників і ще шість мобільних антен.

Крім цього, Німеччина пообіцяла передати в майбутньому ще 13 танкових мостоукладників Biber.