Reuters: Південна Корея дозволила Польщі відправити в Україну гаубиці Krab

Уряд Південної Кореї минулого року схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab, які зроблені з використанням південнокорейських компонентів.

Про це агентству Reuters повідомив 8 березня представник Міністерства оборони в Сеулі. Коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б побічно постачати Україні компоненти зброї.

Бюро технічного контролю Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу шасі гаубиці південнокорейського виробництва, сказав Кім Хен Чхоль, директор європейсько-азіатського підрозділу Бюро міжнародного співробітництва.

«Ми розглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA, а потім вирішили видати ліцензію на експорт до Польщі», — сказав він.