Генштаб: За добу Сили оборони України відбили близько сотні атак, знищили російський «Бук» та 700 окупантів

Російські окупанти намагаються наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Минулої доби українські бійці відбили понад 100 російських атак на цих напрямках.

Авіація Сил оборони за добу завдала семи ударів по скупченнях росіян. Також українські військові збили ворожий безпілотник «Орлан-10». Ракетники і артилеристи ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс «Бук-М1-2», а також влучили по трьох складах пально-мастильних матеріалів та комплексу радіолокаційної розвідки і контролю «Зоопарк».

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 700 військових, чотири танки, девʼять бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 155 530 росіян.