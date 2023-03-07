La Repubblica: Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує балотуватися в генсеки НАТО, але за однієї умови

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн готова балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО. Але це станеться, якщо їй не вдасться переобратися на другий термін у Єврокомісії.

Про це пише Lа Repubblica.

Там кажуть, що США наполягають на тому, щоб наступним генсеком НАТО була жінка. А в Урсули фон дер Ляєн є відповідний профіль діяльності, тому що вона працювала міністром оборони Німеччини.

Водночас на шляху фон дер Ляєн до кандидатства на посаду генсека НАТО є перешкоди. Її нинішній термін повноважень в ЄС спливає у 2024 році, а Білий дім «інтенсивно наполягає на продовженні терміну повноважень Єнса Столтенберга», який перебував на цій посаді майже девʼять років. Але щодо Столтенберга, то кажуть, що він не планує далі перебувати на цій посаді після жовтня 2023 року, коли закінчиться його термін.

Також у виданні пишуть, що Європейська народна партія виступає проти переобрання фон дер Ляєн на другий термін. Натомість члени партії намагаються висунути на цю посаду нинішню очільницю Європарламенту Роберту Мецолу.