«Розцінимо як оголошення війни». Північна Корея застерегла США від збиття її ракет під час випробувань

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен попередила США, що Пхеньян розцінить спробу збиття північнокорейських ракет як оголошення війни.

Про це пише Reuters.

Вона також натякнула, що Північна Корея може запустити більше ракет над Тихим океаном. Сполучені Штати та їхні союзники ніколи не збивали балістичні ракети Північної Кореї, які заборонені Радою Безпеки ООН.

За словами аналітиків, якщо КНДР здійснить погрозу і перетворить Тихий океан на полігон для ракетних випробувань, це дозволить тоталітарній державі досягти технічного прогресу.

Наступного тижня США та Південна Корея розпочнуть масштабні військові навчання «Щит свободи», які триватимуть понад 10 днів. У відповідь на ядерну та ракетну загрози Північної Кореї Сполучені Штати розгорнули бомбардувальник B-52. Він співпрацюватиме з південнокорейськими винищувачами.