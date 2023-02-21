Дослідження: Підземні ядерні випробування КНДР забруднюють ґрунтові води — це загрожує жителям чотирьох країн

Десятки тисяч людей у Північній Кореї, а також жителі Південної Кореї, Японії та Китаю можуть зазнати впливу радіоактивних речовин, які поширюються через ґрунтові води. Усе через підземні ядерні випробування, які проводить КНДР.

Про це з посиланням на звіт правозахисної організації Transitional Justice Working Group пише Reuters.

За даними урядів США та Південної Кореї, з 2006 по 2017 рік КНДР таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері. Отже, радіоактивні речовини могли поширитися вісьмома містами й округами, які розташовані недалеко від полігону. На цій території проживають понад мільйон людей, а ґрунтові води використовуються в повсякденному житті, зокрема для пиття.

Південна Корея, Японія та Китай можуть наражатися на ризик через контрабанду сільськогосподарської та рибної продукції з КНДР.

Під час дослідження організація працювала з експертами ядерної та медичної галузей, а також використовувала розвідувальні дані з відкритих джерел і загальнодоступні звіти уряду й ООН.

«Цей звіт важливий тим, що показує загрозу ядерних випробувань Північної Кореї праву на життя та здоровʼя не лише північнокорейського народу, але й жителів Південної Кореї та інших сусідніх країн», — сказав керівник організації Хʼюберт Янгхван Лі.

У 2015 році Агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило в імпортованих грибах рівень радіоактивних ізотопів цезію, який у девʼять разів перевищував норму. Зазначається, що гриби продавалися як китайська продукція, хоч насправді були з Північної Кореї.

Китай та Японія теж посилили радіаційний моніторинг та висловили стурбованість щодо потенційного опромінення після ядерних випробувань у Північній Кореї.