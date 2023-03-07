Джерела «Бабеля»: Російський агент з Очакова — це колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко

Російським агентом, якого Служба безпеки України затримала в Очакові Миколаївської області, виявився Едуард Шевченко — колишній начальник 73 морського центру спеціальних операцій.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Шевченко пройшов бої за Словʼянськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве, лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена «За мужність».

Едуард Шевченко під час пресконференції, 2017 рік. НикВести

У травні 2017 року військово-лікарська комісія діагностувала в Едуарда Шевченка посттравматичний синдром внаслідок служби в зоні бойових дій на сході і визнала його обмежено придатним. На підставі цих висновків Шевченка вивели з 73 центру і перевели «в розпорядження Генштабу». Шевченко не погодився з таким рішенням та подав позов до адміністративного суду. 7 вересня 2017 року суд визнав дії військового керівництва протиправними та зобовʼязав направити Шевченка на повторне проходження комісії.

У 2018 році Одеський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області — і офіцер продовжив військову службу у складі Військово-морських сил Збройних сил України.