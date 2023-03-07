Міністр закордонних справ Китаю прирівняв постачання зброї росії до військової підтримки Тайваню Штатами

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган порівняв будь-яку можливу військову підтримку росії Пекіном із продажем зброї зі Сполучених Штатів острову Тайвань.

Про це пише CNN.

«Чому США просять Китай не постачати зброю росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?» — запитав голова МЗС Китаю під час пресконференції.

Він додав, що для американських посадовців «абсурдно» втручатися в питання Тайваню, бо це «питання китайського народу».

Також у своїй промові він укотре підтвердив давню позицію Пекіну й відмовився заперечити ймовірне військове захоплення Тайваню.

Стосовно війни росії в Україні Цінь зазначив, що «Китай не створив кризу, він не є стороною кризи і не надав зброї жодній зі сторін».

«Китай завжди робить власне судження і вирішує цю позицію самостійно, виходячи з суті питання. Між війною і миром ми обрали мир. Між санкціями та діалогом ми обрали діалог. Між роздмухуванням вогню та зниженням температури ми обрали останнє», — заявив Цінь.