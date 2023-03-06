Вирок зраднику Царьову набув чинності — йому дали 12 років вʼязниці

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову, якого в травні 2022 року заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

«Апеляційну скаргу, подану захисником, залишено без задоволення. Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 03 травня 2022 року залишено без змін», — йдеться на сайті суду.

Рішення апеляційної інстанції означає, що обвинувальний вирок Царьову набув чинності.

Колишнього депутата визнали винним у публічних закликах до сепаратизму (ч. 2 ст. 110 ККУ) і насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ) за його дії 2014 року.

У вересні 2022 року Царьов отримав нову кримінальну справу за спробу «дійти до Києва» з окупантами.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року він перетнув кордон України та прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомагати рф встановлювати там окупаційний режим.