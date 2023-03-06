Зеленський звільнив заступника голови СБУ та очільників управлінь у Сумській і Запорізькій областях

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Зокрема, він звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ.

Про це йдеться в опублікованих указах президента.

Також Зеленський звільнив Ігоря Носка з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ та Олександра Провоторова з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Якушева призначили заступником голови СБУ в березні 2020 року. До цього він 15 років працював в органах державної безпеки і дійшов до посади начальника апарату голови СБУ.

Крім цього, Зеленський звільнив очільників управлінь СБУ в Запорізький та Сумській областях. Новим головою управління СБУ на Сумщині став Олег Красношапка, який до цього був першим заступником голови цього управління.