ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Пивоварському

Вищий антикорупційний суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Про це пише «Суспільне».
Суд заслухав позиції прокурора та захисту колишнього міністра. Обвинувачення просить обрати Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Також там хочуть, щоб ексміністра обмежили в спілкуванні з іншими фігурантами справи.
Натомість захист колишнього міністра вважає підозру необґрунтованою, і що в його діях не було складу злочину.
Також у справі проходить і колишній заступник Пивоварського.
Суд вирішив перенести засідання з обрання запобіжного заходу на 15 березня.
- За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою тарифної ради Мінінфраструктури) ухвалили наказ, за яким корабельний збір із суден у морському порту «Південний» разом із ДП АМПУ почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є винятковою прерогативою ДП, як користувача акваторії порту, що належить державі. Пивоварський стверджує, що діяв у рамках закону. Цю справу розслідують уже майже сім років.