ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Пивоварському

Вищий антикорупційний суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це пише «Суспільне».

Суд заслухав позиції прокурора та захисту колишнього міністра. Обвинувачення просить обрати Пивоварському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Також там хочуть, щоб ексміністра обмежили в спілкуванні з іншими фігурантами справи.

Натомість захист колишнього міністра вважає підозру необґрунтованою, і що в його діях не було складу злочину.

Також у справі проходить і колишній заступник Пивоварського.

Суд вирішив перенести засідання з обрання запобіжного заходу на 15 березня.