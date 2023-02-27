НАБУ просить для ексміністра Пивоварського заставу 20 млн грн. У чому його підозрюють

Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський отримав клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави 20 млн грн. Напередодні НАБУ оголосило йому підозру у зловживаннях, які завдали збитків на понад $30 мільйонів.
За словами Пивоварського, йому закидають лобіювання інтересів одного з власників приватних причалів, хоча, як він стверджує, його складова в скоєнні злочину полягає у виступі на засіданні Кабміну та підписанні документа, який погодили члени уряду.
Пивоварський не погоджується з тим, що викладено в підозрі, а також у клопотанні. Він переконаний, що суд доведе його невинуватість.
- За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою тарифної ради Мінінфраструктури) ухвалили наказ, за яким корабельний збір із суден у морському порту Південний разом із ДП «АМПУ» почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Тоді як за законом стягнення такого збору є винятковою прерогативою ДП, як користувача акваторії порту, що належить державі. Пивоварський стверджує, що діяв у рамках закону. Цю справу розслідують уже майже сім років.