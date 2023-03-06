Мешканців Дніпропетровської області просять протягом 10 днів здати зброю, яку видали на початку війни

У Дніпропетровській області цивільних громадян просять повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів. Ідеться про зброю, яку видали на початку повномасштабного вторгнення.

Про це 6 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю, решта залишила «на руках». Списки цих громадян відомі, оприлюднювати їх поки не будуть, але людям дали 10 днів (починаючи з 6 березня), аби повернути зброю.