Зеленський провів чергове засідання Ставки. На ній вирішили продовжити оборону Бахмуту

Перед цим німецька газета Bild писала про нібито суперечку між Зеленським і Залужним щодо дій ЗСУ в Бахмуті. За даними видання, Залужний кілька тижнів тому говорив Зеленському про необхідність відходу з Бахмуту, однак у президента нібито була принципово інша позиція щодо цього питання.

Росіяни перерізали дорогу до Бахмуту зі Словʼянська, наступають далі, захопили кілька сіл і прямують до єдиної більш-менш безпечної дороги до міста. Зараз відстань між їхніми позиціями становить до 10 кілометрів. Це коридор, яким українська армія досі забезпечує захисників Бахмуту. Якщо росіяни прорвуться, Сили оборони в місті опиняться в оточенні.