Міністр оборони Резніков: План мобілізації ще не завершений

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мобілізаційний план, який діє з моменту запровадження воєнного стану, ще не завершений.

Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.

«У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців», — сказав міністр.

За його словами, Міноборони лише контролює цей процес і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. Резніков додав, що такий продукт уже розробили, але не встигли до кінця впровадити.