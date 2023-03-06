Генштаб: Сили оборони України відбили 95 атак за добу і знищили 650 російських окупантів

Війська росії намагаються наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили 95 атак ворога і ліквідували 650 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, на окремих ділянках намагаються створити умови для наступу.

За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по скупченнях окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління та позиції російської ППО.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 650 військових, девʼять танків, 11 бойових броньованих машин і сім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 153 770 росіян.