ЄС поки не має доказів, що Китай планує передати зброю росії

Європейський Союз поки що не бачить доказів того, що Китай планує постачати зброю росії для війни в Україні.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише «Радіо Свобода».
Відповідаючі на питання про санкції проти Китаю у разі постачання зброї рф, фон дер Ляєн сказала що це «гіпотетичне питання, на яке можна відповісти, лише якщо воно стане реальністю і фактом».
За словами канцлера Німеччини, китайський уряд запевнив, що не озброюватиме росію.
«Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї, і китайський уряд заявив, що не буде цього робити. Це те, чого ми вимагаємо, і ми за цим стежимо», — сказав він.
Напередодні в інтервʼю CNN Шольц пообіцяв Китаю наслідки, якщо Пекін надішле зброю росії. Про які саме наслідки йдеться, він не уточнив.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
- Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії.
- Видання Der Spiegel писало, що росія веде перемовини з Китаєм про поставки летального озброєння і партії зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Ці дрони схожі на іранські Shahed-136.
- The Economist із посиланням на власні джерела писав, що китайська влада розізлилася на росію через те, що інформація про перемовини щодо поставок зброї опинилася в публічному просторі. Там хотіли, щоб будь-яка підтримка лишалася таємною.