Війська росії обстріляли село Бударки на Харківщині. Є загиблі

Російські війська сьогодні, 5 березня, обстріляли село Бударки Чугуївського району Харківської області. Снаряд поцілив у автомобіль, у якому було подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці.
Прокуратура області розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Відомство опублікувало дві фотографії з місця події. На них видно, що автомобіль фактично розірвало.
- 5 березня окупанти обстріляли село Понятівка в Херсонській області. Там у власному будинку загинула жінка і її двоє дітей.