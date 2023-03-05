В «Укренерго» обіцяють до 15 березня налагодити енергопостачання Одеської області

В «Укренерго» обіцяють до 15 березня завершити ремонтні роботи для відновлення надійності енергосистеми Одеської області. У самій Одесі з 28 лютого світло вже не вимикають.

Про це повідомив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, завершення робіт має пройти без додаткового обмеження споживачів. Після ремонту енергосистеми можна буде відключати окремі елементи мережі так, щоб це не призводило до масштабних обмежень для споживачів.

Загалом в Україні вже три тижні відсутній дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі працюють всі види генерацій, а в окремі години є обмеження навантаження обʼєктів «зеленої» генерації.