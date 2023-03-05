Російська армія обстріляла Купʼянськ на Харківщині, є загиблі

Російська армія пізно ввечері 4 березня та протягом ночі 5 березня обстрілювала місто Купʼянськ у Харківській області. Одна людина загинула.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та місцеве управління ДСНС.

За словами Синєгубова, обстріли почалися після 23:00. Удари зруйнували щонайменше пʼять житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

Також пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

А від ранкового обстрілу постраждав залізничний вокзал міста. Пожежники вже загасили пожежу — постраждалих немає.