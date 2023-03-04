Командувач сил НАТО в Європі завив, що росія втратила в Україні 1 800 офіцерів

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили понад 200 тисяч російських солдатів і понад 1 800 офіцерів. Вони були вбиті або поранені.

Про це заявив командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Spiegel.

За його словами, росія також втратила понад 2 тисячі танків, а в середньому ворог щоденно випускає понад 23 тисячі артилерійських снарядів на полі бою в Україні.

«Якщо хтось приходить із танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків Холодної війни полягає в тому, що точність зброї — це те, що має значення. Також важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше», — сказав він.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства: «Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів».