Утримання одного російського полоненого обходиться в 10 тисяч гривень на місяць

Утримання одного російського військовополоненого обходиться Україні орієнтовно в 10 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтервʼю Укрінформу.

«Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами — ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць», — заявила заступниця міністра.

Вона пояснила, чому раніше в Мінʼюсті говорили про три тисячі гривень на місяць.

«Коли ми говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги. Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо», — пояснила Висоцька.

За її словами, для порівняння вартість утримання ув’язненого у СІЗО станом на 2021 рік становила близько 130 тисяч на рік, тобто близько 11 тисяч гривень на місяць.