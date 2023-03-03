Китайський супутник TJS-3 стежив за військовими обʼєктами США на геостаціонарній орбіті

Китайський супутник TJS-3 стежив за космічними кораблями інших країн на геостаціонарній орбіті.

Про це пише Space.

Цей апарат запустили у 2018 році. Згодом біля нього запрацював ще один супутник, можливо, щоб допомогти перевірити можливості TJS-3.

Орбітальні дані свідчать, що протягом останніх місяців TJS-3 наближався до американських супутників, зокрема до військових обʼєктів USA 233 і USA 298, якими керують Космічні сили США. Зокрема, 31 жовтня 2022 року TJS-3 наблизився на 6,2 км до USA 233.

ESA

Супутники на геостаціонарній орбіті працюють на висоті 35 786 кілометрів, їхня швидкість відповідає швидкості обертання нашої планети, тому із Землі вони здаються нерухомими.