Українські сили ППО збили російський літак Су-34 над окупованим Донбасом. Він упав неподалік міста Єнакієве.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

«3 березня 2023 року в районі Єнакієвого близько 13:30 зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування «Схід» знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34», — розповіли там.

У Повітряних силах кажуть, що один пілот загинув, а інший «готується скласти йому компанію». Натомість на відео з місця події видно, як два пілоти літака катапультувалися.

Востаннє українські військові повідомляли про збиття Су-34 аж у вересні 2022 року, тоді це сталося на Харківщині. Після цього вони знаходили уламки таких збитих літаків на деокупованій території, зокрема в районі міста Лиман на Донеччині та в Харківській області.