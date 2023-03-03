США внесли до чорного списку 37 китайських і російських компаній

США розширили чорний список торгових операцій та внесли туди ще 37 організацій, зокрема ті, що допомагали російській армії та підтримували збройні сили Китаю.

Про це повідомило Міністерство торгівлі США, передає Reuters.

У перелік, зокрема, внесли компанії, які постачали або намагалися постачати товари іранській організації, що потрапила під санкції, а також три фірми з росії, Білорусі та Тайваню, які, за даними Міністерства торгівлі США, допомагали російським військовим.

«У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США», — йдеться в повідомленні відомства.

Також до переліку внесли BGI Research і BGI Tech Solutions, які є частиною BGI Group — найбільшого дослідницького інституту геноміки в Китаї. Зазначається, що ці підрозділи становлять «значний ризик», адже сприяють китайському урядовому нагляду.

У 2020 році Міністерство торгівлі додало два підрозділи BGI Group до свого економічного чорного списку через звинувачення у проведенні генетичних аналізів, які використовувалися для посилення репресій проти китайських уйгурів.

У чорний список також потрапили компанії з Китаю та М’янми, на які санкції наклали за порушення прав людини, і компанії з Китаю та Пакистану за участь у програмах зі створення балістичних ракет.

Із російських компаній під обмеження потрапила DMT Electronics, із білоруських — DMT Trading LLC.

У Міністерстві підкреслили, що для захисту прав людини та протистояння військовій агресії США без вагань використають наявні в розпорядженні інструменти.