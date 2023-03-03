Український суд увʼязнив російського льотчика, який бомбардував Харківську телевежу

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського військового, який брав участь в обстрілах українських міст. Ідеться про льотчика, який бомбардував Харківську телевежу. Він проведе за ґратами 12 років.

У березні минулого року цей заступник командира частини 6 армії ВПС росії скинув у районі телевежі вісім авіабомб ФАБ-500.

Українські захисники збили цього льотчика одразу після того, як він скинув бомби. Після катапультування та приземлення його затримали.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).