У Запоріжжі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих від удару по будинку. Кількість жертв зросла до пʼяти

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Запоріжжі тіла ще двох загиблих. Туди вчора вночі влучила російська ракета.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС станом на 7 ранку.
Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку триває вже понад добу.
«У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку», — йдеться в повідомленні.
Учора рятувальники виявили тіла трьох жертв, тож тепер кількість загиблих зросла до пʼяти. Щонайменше семеро людей були поранені. Працівники ДСНС врятували 11 людей і двох котів.
Росіяни влучили по будинку вночі, коли люди спали у своїх домівках.