Донецька ОВА: У Бахмуті досі залишаються близько 5 тисяч людей, 37 з них — діти

У Бахмуті Донецької області залишилося менше пʼяти тисяч цивільних. Серед них — 37 дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, мирні мешканці, які залишилися в Бахмуті, перебувають у різних місцях і не хочуть виїжджати. Деякі з них навіть ховаються від евакуації.

Усіх дітей, чиї батько й мати позбавлені батьківських прав, дітей-сиріт і тих, хто перебуває в дитячих будинках сімейного типу, евакуювали силами районної, міської та обласної адміністрацій. У Бахмуті залишилися лише малюки з батьками.

Кириленко повідомив, що наразі вже встановили 48 адрес, де мають перебувати 37 дітей. Проте ані їх, ані їхніх батьків за цими адресами не знайшли, як не знайшли і в «Пунктах незламності».