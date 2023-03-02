У Генштабі ЗСУ заперечують заяви росіян про нібито проникнення українських ДРГ на територію рф і називають це провокацією

У Генштабі ЗСУ заперечують заяви росіян про нібито проникнення «українських ДРГ» на територію росії та бої у прикордонних селах. Там наголосили, що українська армія веде бойові дії виключно на території України.

Про це в Генштабі ЗСУ розповіли в коментарі «Бабелю».

«Усе, що відбувається на росії, — це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, що не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Брянщині є зухвалою московською провокацією», — зазначили там.

Напередодні російські ЗМІ та пабліки почали писати, що українські диверсанти нібито вступили в бій з російськими військовими в селі Сушани, а одна із груп «захопила заручників» в селі Любечане. Усе це відбувається на території Брянської області. Губернатор російської Брянської області теж підтвердив, що у прикордонне село Любечане нібито зайшла українська диверсійна група й обстріляла автомобіль. За його словами, одна людина загинула, поранено дитину. Також він заявив про обстріл сіл Сушани та Ломаковка.

«Бабелю» в українському Оперативному командуванні «Північ» заявили, що нічого не знають про інциденти у прикордонних районах рф. Там відмовилися відповісти, провокація це чи ні. Також там опублікували коротке нагадування про те, що «ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ».

Згодом радник голови ОП Михайло Подоляк теж назвав події у Брянській області провокаціями росіян.

«Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух у рф стає сильнішим та агресивнішим», — зазначив він.