FT: Захід тисне на ОАЕ з вимогою припинити експорт критичних товарів до росії в обхід санкцій

Західні союзники тиснуть на Обʼєднані Арабські Емірати, щоб припинити експорт критично важливих товарів до росії. Вони хочуть позбавити російську армію необхідних компонентів для війни проти України.
Про це пише Financial Times.
Офіційні особи зі США, ЄС і Великої Британії в останні тижні відвідали ОАЕ, щоб розʼяснити широкий спектр їхніх торгових обмежень і натиснути на офіційних осіб через підозри в порушенні санкцій.
Уряд США стурбований тим, що ОАЕ стають центром доставки товарів, таких як електроніка, які в росії можуть переробляти під військові потреби. Особливе занепокоєння викликає так званий реекспорт, коли товари прямують через ОАЕ в обхід обмежень.
Голова американського офісу з координації санкцій Джеймс ОʼБраєн разом із посланцем ЄС із санкцій Девідом ОʼСалліваном та директором британського управління із санкцій відвідали ОАЕ минулого місяця, щоб відстоювати свої позиції.
«Наше головне прохання полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт, визнали, що він проблематичний», — сказав західний чиновник, додавши, що «розмови тривають».
За даними російської митниці, які проаналізував фонд «Вільна росія», експорт електронних компонентів з ОАЕ до росії минулого року зріс у понад сім разів і досяг $283 мільйонів. У 2022 році ОАЕ експортували до росії в 15 разів більше мікрочипів, ніж роком раніше, при цьому обсяг торгівлі цією продукцією зріс до $24,3 мільйона.
- Через рік війни рф проти України російські авіаперевізники досі використовують 467 літаків Airbus і Boeing. На початку 2022 року їх було 544. За інформацією видання, російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, але збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та Обʼєднаних Арабських Еміратів, а також до Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Російські аеропорти зараз обслуговують приблизно 270 міжнародних рейсів щодня проти 300 рік тому.
- Щоб зберегти свою цивільну авіацію, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочує перевізників перереєструвати їх у росії. Тому більшість літаків продовжують літати, хоча не мають можливості оновити програмне забезпечення та відрізані від технічного обслуговування, яке має гарантувати їхню придатність для польотів. Наприклад, у лютому російський авіарегулятор уклав угоду з інжиніринговою компанією із Дубая (ОАЕ) під назвою Global Jet Technic. Саме вона перед польотами регулярно перевіряє літаки Airbus і Boeing, якими літають російські авіакомпанії.