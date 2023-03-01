Bloomberg: Російські авіаперевізники попри санкції все ще літають на 467 літаках Airbus і Boeing

Через рік війни рф проти України російські авіаперевізники все ще літають на 467 літаках Airbus і Boeing. На початку 2022 року їх було 544.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, але збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та Обʼєднаних Арабських Еміратів, а також до Вірменії, Киргизстану і Таджикистану. Російські аеропорти все ще обслуговують близько 270 міжнародних рейсів щодня проти 300 рік тому.

Крім того, авіаперевізники з рф здійснюють близько 1 100 внутрішніх рейсів щодня. Це приблизно на 15% менше, ніж роком раніше — і значно більше, ніж очікували після запровадження західних санкцій.

Щоб зберегти свою цивільну авіацію, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном і заохочує перевізників перереєструвати їх у росії. Тому більшість літаків продовжують літати, хоча не мають можливості оновити програмне забезпечення та відрізані від технічного обслуговування, яке має гарантувати їхню придатність для польотів.

Окрім щоденних перевірок, літаки потребують спеціального обслуговування після приблизно 200 рейсів і ще серйозніших оглядів кожні десять років — під час них борти мають розбирати.

У компанії Boeing заявили, що не надають запчастини та не обслуговують росіян з початку минулого року, відповідно до санкцій США. Генеральний директор Airbus Гійом Форі сказав, що його фірма не підтримує контакти з авіакомпаніями в росії, але знає про труднощі росіян, яким все важче замінити відсутні запчастини.

Тим не менш, російські літаки все ще літають, бо авіаперевізники з рф закуповують запчастини у «дружніх» країн і переставляють компоненти з одного літака в інший.

Наприклад, у лютому російський авіарегулятор уклав угоду з інжиніринговою компанією із Дубая (ОАЕ) під назвою Global Jet Technic. Саме вона перед польотами регулярно перевіряє літаки Airbus і Boeing, якими літають російські авіакомпанії.

«Очевидно, що санкції спрацювали не так, як думав Захід, і світова авіаційна індустрія набагато більш закрита, ніж будь-хто думав», — вважає галузевий консультант Річард Абулафія.