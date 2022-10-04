Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації

Росія втратила місце у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

За даними агентства Reuters, росія не змогла набрати 86 голосів, необхідних для того, щоб залишитися у керівній раді ICAO, до якої входить 36 країн. Президент асамблеї та генеральний директор цивільної авіації Південної Африки Поппі Хоза назвала ситуацію безпрецедентною.

Раніше росія, разом із G7, Китаєм, Бразилією та Австралією, займала місце у Раді ICAO як «держава головного значення в авіаційному транспорті».