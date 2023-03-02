Букінгемський палац попросив принца Гаррі та Меган Маркл виїхати з британської резиденції

Герцога та герцогиню Сассекських, принца Гаррі та Меган Маркл попросили звільнити їхню британську резиденцію Frogmore Cottage.

Про це повідомляє BBC.

Букінгемський палац нібито наказав їм залишити територію в січні, через кілька днів після того, як Гаррі опублікував свої мемуари «Запасний». Маєток вже запропонували герцогу Йоркському, принцу Ендрю, який зараз мешкає в сусідньому королівському будиночку із 31 спальнею у Великому Віндзорському парку у графстві Беркшир.

Frogmore Cottage — це будинок із 10 спальнями на території Віндзорського замку. Це був весільний подарунок принцу Гаррі та Меган Маркл від покійної королеви. У цій резиденції вони проживали, коли перебували у Британії. У 2018—2019 роках подружжя відремонтувало резиденцію за понад $2 мільйона.