ЗМІ: У Лівані росія вербує палестинців на війну з Україною в таборах для біженців

Палестинці, які живуть у Лівані, погоджуються воювати в Україні на боці росії за $350.

Про це повідомили джерела в Службі безпеки Лівану, пише The Jerusalem Post.

Більшість тих, хто погодився воювати в Україні, молодші 53 років, оскільки ті, хто народився після 1969 року, не мають належної реєстрації в Лівані. Як наслідок, ліванський уряд не має можливості відстежувати пересування палестинських найманців в Україну. Більшість з них приїжджають на фронт з «Айн аль-Хільве» — найбільшого табору палестинських біженців у Лівані, який розташований неподалік портового міста Сідон. Їх вербують активісти, повʼязані з посольством Палестини в Лівані.

За даними ЗМІ, ці найманці є членами політичної партії ФАТХ, а також інших організацій, таких як «Народний фронт звільнення Палестини».

Співрозмовник зі Служби безпеки Лівану також зазначив, що вербування палестинців та інших людей координує ліванське угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран. Також, за словами джерела, «Хезболла» залучає для допомоги росіянам операторів дронів, а також людей, які мають досвід партизанської війни.

Скільки саме палестинців воюють в Україні на боці росії, точно невідомо, але вважають, що росіяни уже відправили на передову приблизно 300 таких бійців.

Також є відомості, що в таборі біженців «Айн-аль-Хільве» формують ще одну групу з приблизно 100 найманців, які найближчим часом вирушать до росії.