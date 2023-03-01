«Схеми» показали супутникові знімки російського аеродрому в Єйську

«Схеми» показали свіжі супутникові знімки російського аеродрому в Єйську (Краснодарський край), на якому базувалися винищувачі.

Учора в пабліках поширювалася інформація про вибухи на аеродромі з подальшою пожежею.

Місцева влада все заперечувала і заявляла про провокації. Так, казали про нібито планові військово-тактичні навчання.

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Супутникові знімки показують іншу картину. На знімку від 22 лютого навколо аеродрому не видно слідів пожежі, а вже на знімку від 1 березня вони є. Причому досить суттєві.