«Радіо Свобода»: Російська артилерія обстрілює Херсон з міста Гола Пристань

Російська артилерія обстрілює Херсон з міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра. Про це свідчать супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало «Радіо Свобода».
На фото вище можна побачити одну з можливих баз російської армії в санаторії «Гопри». Там окупанти вирили численні окопи та збудували укріплення.
Також лінію окопів помітили вздовж річки Конки, лівої притоки Дніпра.
А це окопи на кількох ключових перехрестях уздовж траси Р-57.
- 1 березня російська артилерія атакувала Чорнобаївку на Херсонщині. Снаряд вдарив по будинку місцевих жителів, влучив у дитячу кімнату, але не здетонував. Уламки скла травмували однорічну дитину. Хлопчика доставили до лікарні, його життю нічого не загрожує.