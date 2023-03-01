«Радіо Свобода»: Російська артилерія обстрілює Херсон з міста Гола Пристань

Російська артилерія обстрілює Херсон з міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра. Про це свідчать супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало «Радіо Свобода».

Радіо Свобода

На фото вище можна побачити одну з можливих баз російської армії в санаторії «Гопри». Там окупанти вирили численні окопи та збудували укріплення.

Радіо Свобода

Також лінію окопів помітили вздовж річки Конки, лівої притоки Дніпра.

Радіо Свобода

А це окопи на кількох ключових перехрестях уздовж траси Р-57.