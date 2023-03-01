Фінський парламент проголосував за вступ до НАТО

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО — 184 голосами проти 7.
Членство Фінляндії в НАТО може бути реалізовано, коли його ратифікують Туреччина та Угорщина. 28 країн НАТО вже прийняли Фінляндію та Швецію до членів НАТО.
У середині лютого Фінляндія вперше допустила вступ до НАТО окремо від Швеції.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів Альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв «незабаром» позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.