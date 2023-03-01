Фінський парламент проголосував за вступ до НАТО

Парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО — 184 голосами проти 7.

Членство Фінляндії в НАТО може бути реалізовано, коли його ратифікують Туреччина та Угорщина. 28 країн НАТО вже прийняли Фінляндію та Швецію до членів НАТО.

У середині лютого Фінляндія вперше допустила вступ до НАТО окремо від Швеції.