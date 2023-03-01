ЗСУ знищили всі дрони, якими росія вночі атакувала північ

У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. ЗСУ знищили всі дрони.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Силами та засобами повітряного командування «Центр» збито всі чотири запущені ворогом безпілотники. Відпрацювали потужно, маємо стовідсотковий результат», — наголосив Ігнат.