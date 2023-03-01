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ЗСУ за добу відбили 85 атак і знищили 650 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Сили оборони України за минулу добу знищили 650 російських окупантів, 11 одиниць артилерії та сім танків.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 85 атак росіян.

Загальні втрати противника за час великої війни склали:

  • особовий склад — 14 9890 (+650 за минулу добу);
  • танки — 3 395 (+7);
  • бойові броньовані машини — 6 638 (+8);
  • артилерійські системи — 2 393 (+10);
  • РСЗВ — 479 (+1);
  • засоби ППО — 247;
  • літаки — 300;
  • вертольоти — 288;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 055 (+4);
  • крилаті ракети — 873;
  • кораблі/катери — 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5 257 (+5);.
  • спеціальна техніка — 230.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження російських військ, ракетники й артилеристи уразили девʼять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ і склад боєприпасів.