Заступник міністра оборони США: Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал на слуханнях у Палаті представників заявив, що Іран може виготовити матеріал для однієї ядерної бомби приблизно за 12 днів.

Про це пише Reuters.

Він сказав це, відповідаючи на запитання законодавців, чому Адміністрація Байдена намагалася відновити «Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року».

Таку угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.