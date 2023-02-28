У МЗС України відреагували на незаконну поїздку журналістів каналу NBC в окупований Крим

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на проїзд журналіста американського телеканалу NBC Кримським мостом.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко нагадав, що вʼїзд на територію півострова з території росії порушує українське законодавство.

«Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вʼїзду в Україну», — написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, компетентні органи нині встановлюють обставини незаконного відвідання півострова журналістом NBC. Подальші рішення прийматимуть за результатами перевірки.