У Молдові проводить масову акцію протесту партія «Шор», яку звинувачують у звʼязках із рф. Люди блокують дороги та штовхаються з поліцією

У центрі молдовської столиці Кишиневі почалася масова акція протесту, яку організовує партія «Шор». Її звинувачують у звʼязках із росією.

Про це пише NewsMaker.

Мітингувальники зібралися в центрі міста на акцію та перекривали дорогу. Тривалий час поліція не пропускала їх до місця проведення акції, тому між правоохоронцями та протестувальниками виникли сутички. Журналісти з місця подій повідомляють, що вже відбулися перші затримання.

Крім того, поліція заблокувала низку автобусів на північ від Кишинева, якими люди їхали на акцію протесту. Там заявили, що автобуси не відповідають технічним нормам і ними не можна перевозити людей. У відповідь на це протестувальники почали перекривати трасу з Кишинева в районі села Ставчени. Згодом правоохоронці все ж пропустили мітингувальників до міста.

На мітингах партії «Шор» традиційно критикують молдовську владу і закликають її піти у відставку. Лідер партії Ілан Шор перебуває за кордоном, оскільки в Молдові його засудили за виведення мільярда доларів із банківської системи країни. 26 жовтня США запровадили нові санкції за «корупцію та спроби впливу Кремля на внутрішні справи в Молдові». Обмеження наклали на молдовських бізнесменів, політиків, а також на сина члена Радбезу росії Ігоря Чайку. Шор теж потрапив під санкції, тому що у США вважають, що його партія, як і акції протесту, фінансуються з росії.