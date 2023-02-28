В Україні заарештували активи російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує випробування ракет

Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування війни проти України.

Про це 28 лютого повідомила Служба безпеки України.

Під арештом опинилися шість компаній з виробництва і дослідження бурової техніки та з виготовлення аграрної продукції, розташовані в Київській та Сумській областях. Загальна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень.

Микола Сердюк є власником «Московського дослідного заводу бурової техніки» та «Гідроінжбуду» і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

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Його українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон. Значну частину прибутків бізнесмен передавав на фінансування науково-випробувальних полігонів рф. Зокрема, на навчальні центри рф, де росіяни випробовували бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався «переписати» підприємства на девʼятьох працівників компаній. Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній із країн ЄС, щоб нелегально вивести свої прибутки з України.

Суд вирішує питання щодо передачі майна Сердюка Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).